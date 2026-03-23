ボディビルダーでタレントの横川尚隆が１８日付で自身のインスタグラムを更新。異次元のボディーを公開した。「背中かけません。着替えうまくできません。お尻うまくふけません」と書き出し、「来月から減量スタート。ＹｏｕＴｕｂｅそろそろ撮ろ。やってることすっかり忘れてました。バイオハザード怖かったぎゅーぎゅーいいながらもなんとかクリアしました本当に楽しかった」とつづった。はち切れんばかりの筋肉や浮き出る