俳優の田中健（75）が21日、自身のブログを更新。高校生の娘への弁当作りが日課になっていた田中の、“高校生最後”の弁当を公開した。【写真】「達成感が凄い!! 」田中健が高校3年生の娘へ手作りした“最後の弁当”娘が小学生だった2019年頃から度々、ブログで手作りの弁当を紹介していた田中。娘が高校生になり、すっかり弁当作りが日課となっている様子だった。この日は、「素材編」「料理編」「完成編」に分けて娘の「高