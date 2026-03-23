ＡＢＣテレビ「ｎｅｗｓおかえり」お天気リポーターとしても活躍するタレントの中西花が２１日付で自身のインスタグラムを更新。大学を卒業したことを報告した。「関西学院大学を卒業しました」と書き出し、「大学４年間支えてくださった皆様ありがとうございます」とつづり、はかま姿の写真をアップした。この投稿にファンからは「おめでとう」「似合ってる」「はかま姿が似合うし、美人」「大人っぽくキレイになったね」な