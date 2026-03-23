俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）の第9話が22日に放送され、“大物キャスト”の初登場に反響が集まっている。【写真】ネットがざわついた”大物キャスト”の登場シーン冬橋（永瀬廉）から夏海（戸田恵梨香）を救い出した早瀬（鈴木）。しかし夏海は、自分が“夏海”であることを認めようとしない。そんな彼女に対し、早瀬は夫として、そして拓海（矢崎滉）の父としての思いを涙な