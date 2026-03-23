年収1,600万円で元営業部長だったSさん（67歳）は、定年退職後に悠々自適な老後をスタートさせました。しかし、わずか2年で毎月のカード支払いに困窮する事態に。現役時代に使っていた会社の「経費」が消滅し、年金の手取り額が想定外の「月25万円台」に激減したことが原因でした。高給取りゆえに老後破綻の危機に直面したSさんの事例をもとに、高所得世帯が陥る「4つの落とし穴」を1級FPの桐山昌也氏が解説します。「看板」が消え