貯金ゼロの状態から、7年間で「資産1億円」を達成した著者。資産が1,000万円を超えてからも、決して気を緩めることなく、お金を使い過ぎない生活を愚直に続けたと語ります。本記事では、くらま（倹者の流儀）氏の著書『手取り26万円でもできる資産1億の作り方普通の会社員が着実にお金を増やせる投資法』（KADOKAWA）より、「資産2,000万円」を達成するために必要な5つの心得について、著者自身の経験をもとに解説します。資