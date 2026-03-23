タレントのMattさんがインスタグラムを更新。女優の沢尻エリカさんとの"美しすぎる"ツーショットが話題となっている。【写真】沢尻エリカとMattの密着2ショットMattさんは、「大好きなエリカ様と」とし、顔を寄せ合うツーショットをアップ。写真での二人からは、ウィンクをしたり、舌を出したり、さまざまなポーズで自撮りを楽しんでいる様子がうかがえる。Mattさんは続けて、「"この世の宝の美しさ"わたくし、久しぶりに興奮を