“新車49万円”のスズキ「小さな“軽クーペ”」に反響殺到！2026年3月も後半に入り、春の陽気とともに新生活に向けたクルマ選びを始める人も多い季節となりました。軽自動車やコンパクトカーなど、日常に寄り添う“小さなクルマ”づくりを得意とするスズキですが、その長い歴史の中には、現在の常識からは考えられないほど極端に小さく、そしてあまりにも独創的なパッケージングで世間を驚かせた“伝説の一台”が存在します。