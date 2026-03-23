＜バルスパー選手権最終日◇22日◇イニスブルックリゾート＆GC コパーヘッドC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー71＞米国男子ツアーの最終ラウンドが終了した。首位と3打差で出たマシュー・フィッツパトリック（イングランド）が3バーディ・ボギーなしの「68」をマーク。トータル11アンダーで逆転し、3年ぶりのツアー3勝目を果たした。《写真》超ユニーク久常涼の新ネックパター久常涼は4バーディ・4ボギーの「71」。トータル2