＜Vポイント×SMBCレディス最終日◇22日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞昨年の「ワールドレディスサロンパスカップ」「ソニー日本女子プロ選手権」に続く日本での3試合目を戦った韓国ツアー通算8勝のパク・ヒョンギョンは、トータル5オーバー・14位タイで3日間を終えた。〔写真8枚〕ガーリーワンピースも着こなす！キューティフルのフォト集14番でショットインイーグルも決めた初日は「67