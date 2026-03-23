＜海南クラシック最終日◇22日◇ミッションヒルズリゾート海口（中国）◇ブラックストーンC＝6984ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーの最終ラウンドが終了した。米国の30歳、ジョーダン・ガンバーグがトータル19アンダーまで伸ばし、2年ぶりのツアー2勝目を果たした。【写真】桂川との結婚が判明した小祝さくら桂川有人は1イーグル・3バーディ・4ボギーの「71」をマーク。トータル13アンダー・9位タイで今季初のトップ10