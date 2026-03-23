アメリカで22日、ICE（＝移民税関捜査局）の職員を各地の空港に23日から派遣する予定だと、国境管理の責任者が明らかにしました。トランプ政権で国境管理の責任者を務めるホーマン氏は22日、CNNの番組で、ICEの職員を各地の空港に23日から派遣する考えを示しました。アメリカでは、不法移民対策をめぐる与野党の対立から国土安全保障省の予算が成立しない状態が続いています。これにより、空港の保安検査職員の給与が支払われず欠