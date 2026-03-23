ファッションモデルのミランダ・カーさん（42）が2026年2月27日（日本時間）に自身のインスタグラムを更新。ゴージャスな黒キャミワンピ姿を披露した。「LBD」ミランダ・カーさんは、「LBD」とし、ファーのアウターと黒キャミワンピを合わせたコーデを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ファー素材のアウターを羽織り、胸元がレースのデザインになった黒いワンピースを着用。壁をバックに、両手をフォーのアウターに