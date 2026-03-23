卵は必須アミノ酸がそろう”栄養カプセル” 卵は、タンパク質補給にとても適した、栄養価の高い食材です。一般的によく食されているMサイズの卵1個(約60g)には、およそ7gのタンパク質が含まれており、体に必要な必須アミノ酸をすべて、理想的なバランスで含んでいます。 卵白には「オボアルブミン」と呼ばれる卵特有のタンパク質が含まれ、卵黄にはレシチンという脂質成分が含まれています。レシチンは善玉コレステロー