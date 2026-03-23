仕方ないミスととんでもないミスの違いとは 仕方ないミスととんでもないミス ゴルフにミスはつきものです。もともとゴルフ場は、コース設計家が、プレイヤーがミスしやすいように錯視や錯覚を利用して設計しているからです。 また、上空には風が吹いています。高い樹木や断崖があると、風の向きは変わるので、テ