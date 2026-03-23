巻き爪は爪を切っただけでは治らない 巻き爪の原因は足の指を圧迫すること 足の指の爪の両端が内側に巻いている「巻き爪」。この巻き爪は、爪の切り方ばかりを気にしていても治りません。重要なのは「なぜ、巻き爪になったのか」ということ。原因を突きとめ、それを改善することが巻き爪の改善につながります。 では、原因は何か。足の指を使っていないと巻き爪になるとよくいわれます。間違いではありませんが、該当するの