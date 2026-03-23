福岡市の西南学院大学で、学生のストレスや孤独感を「犬の力」を借りて癒やそうという体験会が開かれました。体験会を企画したのは、社会福祉を学ぶ学生です。 ■森野里奈記者「大学のキャンパス内に多くの学生が集まっています。皆さん、犬とふれあっていますね。」この日、福岡市早良区の西南学院大学で開かれたのは、アニマルセラピーの体験会です。アニマルセラピーは動物とふれあうことで、心や体のリラックス