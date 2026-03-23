サウジアラビア米イラン戦争継続なら原油1バレル180ドル超えを想定 サウジアラビアは米イラン戦争が4月以降も続いた場合は原油価格が1バレル＝180ドルを超えるシナリオを想定していると、WSJが報じている。 原油高騰はサウジアラビアに巨額な利益をもたらすものの、極端な価格高騰や世界的な景気後退は需要崩壊を招くリスクがある。また、サウジが引き起こした戦争ではないにも関わらず、同国が利益をむさぼる存在として見