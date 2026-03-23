ビットコイン6万8000ドル割れ、2週間ぶり安値 ビットコイン（ドル）(NY時間17:51) １ビットコイン＝67826.31（-350.42-0.51%） ビットコイン（円建・参考値）(NY時間17:51) １ビットコイン＝10808801（-55829-0.51%） ※円はドル円相場からの計算値