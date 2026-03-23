格付け会社フィッチNZの格付け見通し「ネガティブ」に引き下げ 格付け会社フィッチはニュージーランドの格付け見通しを「ネガティブ」に引き下げた。 NZ経済が数々のショックに見舞われ、過去6年間で一般政府の債務残高対GDP比は大幅に上昇。政府債務は27年6月期までにGDP比56%に達し、25年水準に戻るには2020年代末までかかる見通し。