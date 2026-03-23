イラン「原油高騰させる」宣言米国債はイラン人の血で汚されている イラン議会のガリバフ議長は「原油価格を高騰させる」と宣言、米国債はイラン人の血で汚されているとも述べた。トランプ米大統領の警告は結果として原油価格が長期間にわたり高騰すると明言。 ペゼシュキアン大統領はイランを地図から消し去ろうとする考えは我々の団結を強めるだけだと述べた。