俳優・風間俊介が２３日、月曜パーソナリティーを務めた日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）を“卒業”する。総合司会を務める水卜麻美アナウンサーは生放送中の午前６時２０分過ぎに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「＃風間くんありがとう」と感謝の言葉を投稿した。これに放送時間内からＸ（旧ツイッター）では「＃風間くんありがとう」がトレンドランク上位に急浮上。ネット上では「ラスト