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▼徳島県（徳島地方気象台・２３日５時）【北部】くもり後晴れ【南部】晴れ一時雨▼香川県（高松地方気象台・２３日５時）【香川県】くもり後晴れ▼愛媛県（松山地方気象台・２３日５時）【中予】晴れ一時雨【東予】くもり後晴れ【南予】晴れ一時雨▼高知県（高知地方気象台・２３日５時）【中部】晴れ一時雨【東部】晴れ一時雨【西部】晴れ一時雨