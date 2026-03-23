お弁当の定番「アスパラガスの肉巻き」。いつも同じ味つけになりがちですが、実はお肉の種類やソースを変えるだけで、バリエーションがグンと広がるんです。今回は、定番の豚肉から鶏ささ身、さらには豪華な牛肉巻きまで10選ご紹介。忙しい朝にうれしい時短のコツもお届けします！【ごはんが進む】豚肉のアスパラガス巻き甘辛いタレがからんで、家族みんなのごはんが進む一品です。アスパラガスは事前に下茹でしておくことで、中ま