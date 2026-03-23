俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜後9：00）の最終話が23日に放送される。放送を前に、あらすじと場面カットが公開された。【写真】「特攻服お似合い」「マジかっこいいわ」“親友”演じる橋本環奈＆内田理央＆平祐奈のオフ3ショット本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末に医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに