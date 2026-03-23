Eフランクフルト戦で競り合うマインツの佐野海舟（右）＝マインツ（共同）【マインツ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで22日、佐野海舟と川崎颯太のマインツはホームで堂安律のアイントラハト・フランクフルトを2―1で破った。佐野海はフル出場、川崎は後半36分から出場。堂安は後半34分までプレーした。ザンクトパウリの安藤智哉はホームのフライブルク戦で先制点をアシストし、後半43分に退いた。同僚の藤田譲瑠チ