「ミスマガジン2025」読者特別賞を受賞し冨永実里が、23日発売『週刊ヤングマガジン』17号の巻末グラビアに登場した。【別カット】冨永実里、膝抱えショット「読者特別賞」に選ばれてからすでに半年が過ぎ、明るくハツラツとした無邪気さのなかに、大人な仕草が見えるようになった18歳。今回はT166・B80・W57・H84センチというスレンダーボディをさまざまなビキニやハイレグなどさまざまな衣装に挑戦。ショートヘアにイメチェ