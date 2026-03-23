“住宅に関するトラブル”と聞くと“近隣住民との揉め事”がイメージされやすいが、特に賃貸では意外と不動産屋や管理会社とのいざこざも珍しくない。Xに投稿された『家賃があがる…？』では、「突如家賃の値上がりを一方的に要求された」という実体験がまとめられており、学びの多い読切漫画になっている。 【漫画】『家賃があがる…？』を読む 新生活を始める人に限らず、多くの人のためになる本作を制作した桜木き