「白内障」は、加齢を代表とするさまざまな原因で発症し、視力が低下する・目がかすむなどの症状が起こる病気です。年齢を重ねると大半の方が「白内障」を発症するようですが、手術での治療が可能です。そこで今回は、白内障の手術について眼科医の長谷川 裕基先生（はせがわ眼科院長）に伺いました。 監修医師：長谷川 裕基（はせがわ眼科） 日本大学医学部医学科卒業後、トヨタ記念病院や昭和大学病院などで、小児から高齢