不整脈を予防する可能性の高い食べ物とは？メディカルドック監修医が不整脈を予防する可能性の高い食べ物などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「不整脈を予防する可能性の高い食べ物」はご存知ですか？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：佐藤 浩樹（医師） 北海道大学医学部卒業。北海道大学大学院医学研究科（循環病態内科学）卒業。循環器専門