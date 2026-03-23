リーグ・アン 25/26の第27節 ナントとストラスブールの試合が、3月23日04:45にスタッド・ラ・ボージョワールにて行われた。 ナントはマティス・アブリン（FW）、イグナティウス・ガナゴ（FW）、イブラヒマ・シソコ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するストラスブールはダトロ・フォファナ（FW）、マーシャル・ゴドウ（MF）、サミュエル・アモアメヨ}