「キリのいいところまで作業を終わらせたい」と思うのは自然な感覚だ。だが、あえて“途中”で止めるほうが、その後の集中や継続につながるケースがあるという。やり切らないほうがうまくいく理由とは。※本稿は、言語学者の堀田秀吾『最先端研究でわかった頭のいい人がやっている 言語化の習慣』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。意外!?キリが悪いところで作業を中断するメリット仕事や勉強をしていて、「あと