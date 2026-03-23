2011年から2021年まで日本テレビで放送していた、お金がなくても幸せな人生を送る女性「ボンビーガール」を紹介する番組「幸せ！ボンビーガール」。中でも大人気だった名物企画が、地方から東京へ夢を抱いて上京する女性のリアルな物件探しに密着するドキュメント企画「上京ガール」。この「上京ガール」が、3月24日（火）9:00〜11:10放送の「DayDay.」で5年ぶりに復活。放送後、オンライン動画配信サービス・Huluでは放送では入り