大河財立方など中国メディアは21日から22日にかけて、四川省にある牦牛坪鉱山のレアアース資源量が、これまでの推定の3倍程度もあること分かったと報じた。さらに、工業分野で極めて重要な蛍石（ほたるいし、フローライト）や重晶石（じゅうしょうせき、バライト）の資源も極めて多いことが分かったという。牦牛坪鉱山のレアアース資源量はこれまで316万トンとされてきたが、中国政府自然資源部によると、最新の調査で