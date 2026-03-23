22日夕方、名古屋市千種区の今池商店街のマンションで火事があり、高齢の女性の1人が重体とみられています。警察と消防によりますと、火事があったのは千種区今池1丁目のマンションの2階の一室で、22日午後5時45分ごろ「火や煙が見える」などと1階の店舗の従業員などから通報がありました。火は火元と別の部屋の住人が30分ほどで消し止めましたが、火元の部屋から避難した70代くらいの女性がその後意識不明となって病院に運