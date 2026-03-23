◇「ばけばけ」松野（雨清水）トキ役・郄石あかりインタビュー（2）俳優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）も残り1週（5回）。23日から最終週（第25週）「ウラメシ、ケド、スバラシ。」に入る。主人公・トキと夫・ヘブンの物語もフィナーレ目前。朝ドラ初出演にして初主演を全うした郄石に、約10カ月間にわたる撮影の舞台裏を聞い