NHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜前8・00）は、23日から最終週の放送に入る。主演の郄石あかり（23）が取材に応じ、約1年にわたる撮影を回想。「夢だった出産シーンができて幸せだった」とはにかんだ。6日の放送では主人公トキ（郄石）が男児を出産。苦悶（くもん）の表情を浮かべながらも無事に我が子を抱きかかえる姿は視聴者を感動させた。撮影日は偶然にも自身の誕生日。「出産シーンは朝ドラヒロイン