目標は世界一。23年（令5）のU―18W杯は8月31日から台湾で開幕。前回3位に終わった反省と経験をどう生かすか。明徳義塾と同じく守りを中心にした野球を基本にして、7回制、DH制に対応できるチームの編成に取り組んだ。W杯はかつての親善試合とは意味が全く違う。参加国は勝つために、時間も資金も投入して、チームをつくってくる。夏の甲子園で上位に入った学校を中心にしたオールスター的な編成では、真剣勝負の場では通用し