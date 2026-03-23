中南米やカリブ海の各国が、活動を受け入れてきたキューバ医療団との契約を相次いで打ち切っている。米国がベネズエラ、イランに次ぐ標的としてキューバの体制転換を狙い、圧力を強めているためだ。キューバの医療サービスに長年依存してきた現場では、混乱が広がっていた。（グアテマラ中部イシカン大月美佳、写真も）悲鳴首都グアテマラ市から車で約８時間。先住民が多く暮らす国境近くの都市イシカンの医療センターに勤め