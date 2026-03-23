【ブンデスリーガ】バイエルン 4−0 ウニオン・ベルリン（日本時間3月21日／アリアンツ・アレーナ）【映像】怪物ケイン、最終ラインから“超ロングフィード”を放つ瞬間バイエルンに所属するイングランド代表FWのハリー・ケインが衝撃のプレーを見せた。最後尾まで下がってボールを受けると、右前方に向かって60メートルを超えるロングフィードを通してチャンスを作り出したのだ。ブンデスリーガで首位を独走するバイエルンは、日