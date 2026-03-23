21日に行われた東京女子プロレスのダラス大会で、3・29両国国技館で行われるプリンセス・オブ・プリンセス選手権試合（王者・渡辺、挑戦者・荒井優希）の最後の前哨戦がタッグマッチで組まれた。中盤まで渡辺は山下実優とともに圧倒していたが、荒井の執念と中島翔子の機動力で流れは徐々に互角の展開に。終盤は4人が入り乱れる総力戦に突入。山下との連係で勝機をたぐり寄せにかかるが、中島のトペで分断されると、リング上で