【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ1部リーグで22日、上田綺世と渡辺剛のフェイエノールトはホームで冨安健洋のアヤックスと1―1で引き分けた。上田は後半43分までプレーし、渡辺はフル出場。2戦連続の先発となった冨安は後半28分に退いた。