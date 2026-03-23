【パリ共同】サッカーのフランス1部リーグで22日、ルアーブルの瀬古歩夢はアウェーのパリFC戦にフル出場した。0―1の前半33分、相手のシュートが瀬古に当たり、オウンゴールとなった。試合は2―3で敗れた。