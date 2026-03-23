アップルが突如発表したプロ向け新型モニター「Studio Display XDR」。長年、最高峰モデルとして君臨した「Pro Display XDR」を完全に置き換える大本命です。米テックメディア・MacRumorsによる新旧比較レビューをもとに、その劇的な進化を紐解きましょう。 ↑プロ向け新型モニター「Studio Display XDR」（画像提供／アップル）。 画面は32型→27型。でも圧倒的な映像美 まず押さえておきたいことはサイズと解像度。旧モ