フジテレビ系バラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月〜金曜11:50〜)では、番組初となる1週間通し企画「春休み満喫! ぽかぽか遠足ウィーク」を、きょう23日から27日まで全編VTRで展開する。「春休み満喫! ぽかぽか遠足ウィーク」初日となる23日は、「東京ディズニーリゾートで遊び尽くせSP」。ハライチ、神田愛花、伊集院光、横澤夏子、松田元太(Travis Japan)、松崎涼佳アナウンサーが東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを訪問