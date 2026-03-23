レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）は２２日（日本時間２３日）にフロリダ州ブラデントンでのパイレーツとのオープン戦に「３番・ＤＨ」で先発出場し、初回にオープン戦初安打となる先制適時二塁打、８回に勝ち越し打となる適時二塁打を放ち、４打数２安打２打点だった。９回に代打を送られ、退いた。チームは６―３で勝った。オープン戦初安打が出たのは初回一死二塁だった。右腕ケラーの２ボールからの３球目、外角高め