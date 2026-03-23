仕事に家事に育児……。現代の女性は、いくつもの役割をこなしながら毎日を駆け抜けています。そんな中、限られた時間で人付き合いを続けるのは、想像以上にエネルギーがいることですよね。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 ママ友からのお誘い 仕事と育児の両立で目が回るような日々。そんな私にとって、ママ友からのお誘いは嬉しいリフレッシュの機会でもあります。 先日、子どもが幼稚園の頃から付き