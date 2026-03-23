102万回再生され3.6万件の「いいね」を獲得しているのは、子猫と女の子がつくりだす幸せいっぱいの光景。投稿には、視聴者から「もー可愛いしかない」「世界最大級のかわいい」「可愛い世界」などの絶賛コメントが殺到しています。 【動画：子猫のことが大好きな女の子→抱っこして顔を近づけると…幸せいっぱいの『尊すぎる光景』】 隙あらば触れ合いたい娘さん Instagramアカウント「うちの子イヴとその家族」に投稿さ