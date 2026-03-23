寝ている猫の上にもう1匹の猫が重なってきて…？まるで「これが僕らのフォーメーションです」と言っているようなほほえましい光景は2万5千回を超えて表示され、3千件以上のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『寝づらくないのだろうか…』いっしょに昼寝をしていた2匹の猫を見ると→『微笑ましい瞬間』】 体温を分け合って X（旧Twitter）アカウント『@nekonogeboku90』に投稿されたのは、重なって寝て