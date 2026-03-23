【マクドナルド】から、春の訪れを感じさせる可愛らしい新作スイーツやドリンクが登場しました。気分を明るくしてくれるような春らしいビジュアルは、お花見などのイベントにもぴったり合いそうです。季節限定の甘いご褒美を探している人は、ぜひ店頭でチェックしてみて。 見た目も味も贅沢に！ サクサク生地のいちごショートケーキパイ マック定番のサクサクパイから、「いちごショートケー